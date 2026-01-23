O Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis condenou dois jovens por matar o indígena Davi Dias Apinajé, de 29 anos, enquanto dormia em uma calçada. Iago Silveira Pinheiro, de 25 anos, e Thalisson da Silva Cardoso, de 20, receberam penas que somam mais de 35 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado.\nConforme a decisão dos jurados, o crime praticado contra David Dias Apinagé, de 29 anos, teve motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença incluiu indenização mínima de R$ 50 mil em favor dos filhos da vítima por danos morais. O julgamento ocorreu na última quarta-feira (21), no Fórum da Comarca.\nO Ministério Público apresentou provas como imagens de câmeras de segurança e depoimentos que apontaram que os acusados atacaram a vítima enquanto ela dormia. A investigação mostra que após agressões com socos e pontapés, os réus usaram um bloco de concreto de cerca de 12 kg para golpear a cabeça da vítima.