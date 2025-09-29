O envenenamento de um grupo de amigos na zona sul da cidade de São Paulo (SP) no final de agosto dá pistas sobre como podem estar ocorrendo os casos de intoxicações por consumo de bebida alcoólica contaminada com metanol em diversas regiões do estado, especialmente na capital e em sua região metropolitana.\nDuas mortes foram confirmadas no último sábado (27) pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária) do estado de São Paulo. Ambas ocorreram em setembro, sendo uma na capital paulista e outra em São Bernardo do Campo. O serviço anota oficialmente seis casos de intoxicação confirmados desde junho no estado. Existem ainda outros dez sob investigação na cidade de São Paulo.\nNo caso da intoxicação em grupo não houve mortes, mas ocorreram sintomas graves, com uma das vítimas, um jovem de 27 anos, relatando que chegou a perder a visão. Ele ainda apresentou quadro de consciência rebaixada e precisou receber ventilação mecânica no hospital para respirar.