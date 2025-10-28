-Motocicletas de trilheiros submersas no rio Tocantins (1.3329360)\nOs jovens que morreram após uma balsa afundar no rio Tocantins estavam participando de um passeio de motocicleta em grupo. Marcos Vinícius Barbosa Oliveira, de 22 anos, e Jefferson de Oliveira Campos, de 26 anos, saíram de Rondon (PA) e passaram por Vila Nova dos Martírios (MA) antes de atravessarem para o Tocantins.\nO naufrágio aconteceu na tarde de domingo (26) no trecho do rio entre São Sebastião do Tocantins e São Félix (MA). Segundo o Corpo de Bombeiros, na embarcação estavam 15 pessoas, além de 11 motocicletas e um quadriciclo.\nSegundo o grupo de trilheiros Velocross dos Amigos, Marcos e Jefferson moravam em Rondon (PA). Os dois estavam com um grupo de amigos fazendo um passeio que passou pelos estados do Pará (PA) e Maranhão (MA).