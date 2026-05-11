Mortes de Henrique Luiz L. Queiroz e Pedro Henrique Ferreira Martins causam comoção na cidade (Instagram/Henrique Luiz L. Queiroz e Pedro Henrique Ferreira Martins)\nOs dois jovens que morreram em um grave acidente na GO-487 voltavam do show de Gusttavo Lima em Edéia, no sul de Goiás. O relato é do único sobrevivente que estava no carro com Henrique Luiz Queiroz e Pedro Henrique Ferreira Martins. Segundo o ocupante, o veículo perdeu o controle ao fazer uma curva, saiu da pista e acabou batendo em uma árvore.\nO acidente aconteceu na madrugada de sábado (9). Na noite de sexta-feira (8), Gusttavo Lima reuniu uma multidão no show da Exposição Agropecuária de Edéia. A batida ocorreu quando eles retornavam para casa, em Bom Jesus de Goiás, segundo Wendel da Costa, em entrevista a repórter do g1 Rafaella Barros.