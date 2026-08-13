Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos (Reprodução/Instagram de Paulo e de Thor)\nDois jovens morreram e uma gestante ficou ferida após uma caminhonete capotar na TO-222, entre Babaçulândia e Araguaína, no último sábado (8). Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos, morreram no local.\nVitória Pellegrini, de 20 anos, estava no veículo e sofreu fraturas no braço e no fêmur. Grávida de seis meses, ela recebeu atendimento no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e depois seguiu para uma unidade particular para continuar o tratamento.\nO acidente envolve três pessoas e permanece sob investigação da Polícia Civil do Tocantins. Confira o que se sabe sobre o acidente na TO-222, as vítimas e o estado de saúde da gestante.\nGrávida ferida em acidente que matou dois jovens deve passar por cirurgias em Araguaína