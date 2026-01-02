Uma batida entre uma caminhonete e um carro de passeio na GO-334, em Rubiataba, deixou três jovens mortos na madrugada desta quinta-feira (1ª). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois jovens morreram ainda no local. O terceiro chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, segundo amigos.\nAs vítimas foram identificadas como Gabriel Jacob de Oliveira, de 19 anos, Alan Lima Borba, de 21, e Luís Paulo, de 17. Na caminhonete, também estavam três pessoas da mesma família, sendo um casal e a filha deles, de 11 anos, declarou uma familiar das vítimas. De acordo com ela, eles tiveram apenas ferimentos leves.\nFamília de Goiás que morreu na BR-040 planejou viagem o ano todo, diz mãe de rapaz: 'Seria a 1ª vez na Bahia'\nAcidente entre moto e carro termina com morte em distrito de Porto Nacional