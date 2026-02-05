A rotina de autocuidado, a dedicação aos estudos e a disciplina marcavam o dia a dia de Nycole Kydma Oliveira Silva, de 21 anos. Estudante de Direito, ela cultivava sonhos profissionais, valorizava a própria saúde e mantinha uma relação próxima com a família. Essas características ganham destaque nas lembranças de parentes e amigos, que preferem recordá-la pela identidade construída ao longo da vida e não apenas pela tragédia que interrompeu sua trajetória na BR-010, em Palmas.\nNycole estava perto de concluir a graduação em Direito e se preparava para uma nova fase da vida. Segundo familiares, a jovem levava os compromissos acadêmicos a sério e organizava a rotina com rigor. A disciplina, citada como uma de suas principais virtudes, também aparecia em hábitos fora da sala de aula.\nO cuidado com o corpo e com a saúde integrava essa organização. Nas redes sociais, Nycole compartilhava registros frequentes na academia e momentos ligados ao bem-estar. As publicações mostram uma jovem vaidosa, atenta à aparência e à autoestima, característica vista por pessoas próximas como parte de uma postura confiante e equilibrada diante da vida.