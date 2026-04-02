Um jovem, de 30 anos, sofreu uma parada cardíaca durante uma partida de jogo de futebol em um clube recreativo de Iporá, na região oeste de Goiás. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o homem estava recebendo uma massagem cardíaca quando a equipe chegou ao local.\nNas redes sociais, o Clube Recreativo de Iporá publicou uma nota de esclarecimento do caso e informou que ‘todas as medidas necessárias foram prontamente adotadas com a devida prestação de assistência imediata ao jovem’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nO caso aconteceu na noite desta terça-feira (31), por volta das 22h57, na Avenida Jerusalém, no bairro Brisas da Mata.\nAinda de acordo com os bombeiros, ao chegarem ao local foi constato pela equipe que o homem estava sem sinais vitais. Após o atendimento no local, o jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade para avaliação médica.