Um homem de 27 anos suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos em uma casa abandonada foi preso nesta quarta-feira (24) em Combinado, região sudeste do estado. Segundo a Polícia Civil, a vítima tentou fugir, mas foi imobilizada e arrastada para o local.
O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de setembro, quando a vítima estava em uma praça e foi abordada por dois homens. Um deles foi preso em flagrante no mesmo dia. Eles não tiveram os nomes divulgados e o JTo não conseguiu contato da defesa.
Conforme a delegada Vanusa Regina de Carvalho Nunes, os criminosos se aproximaram e, ao serem rejeitados, atacaram a vítima. "Os dois homens a seguraram, a imobilizaram pelos dois braços e a arrastaram até uma residência abandonada nas proximidades, onde os dois a estupraram", contou.