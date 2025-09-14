Um jovem morreu após bater a moto que pilotava na estrutura de um palco montado para a 10ª edição da Cavalgada do Vaqueiro, realizada em Esperantina, no Bico do Papagaio. A vítima é Antônio Igor Oliveira Santos e o acidente aconteceu na madrugada deste domingo (14).\nA prefeita do município, Maria Antônia Rodrigues dos Santos Silva (União Brasil), confirmou que Antônio Igor acabou batendo a moto no palco, mas explicou que como foi na madrugada, o evento da prefeitura já havia terminado. Também reforçou que o local estava sinalizado na Avenida Tancredo Neves, onde aconteceu a festa.\nApós [a cavalgada], ficaram os carros de som que se aglomeraram lá tocando até umas três horas da manhã. Foi sinalizado, foi feito o desvio, mas como são os cones que colocam, os carros ficam intimidados de passar, mas as motos passam entre um e outro. Ele bateu no palco e infelizmente veio a óbito no local”, comentou.