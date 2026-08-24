Emiliane Tamara, de 24 anos, fez novas denúncias de perseguição neste ano antes de ser agredida e sequestrada, em Águas Lindas de Goiás (Reprodução/Instagram Emiliane Tamara e Divulgação/Polícia Militar)\nA jovem Emiliane Tamara, de 24 anos, que foi amordaçada e acorrentada pelo ex-companheiro, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, chegou a solicitar medidas protetivas neste ano, mas o pedido foi negado pela Justiça.\nO ex-companheiro da jovem, Ailton Rodrigues, foi preso em flagrante suspeito do crime. Ao POPULAR, a defesa do suspeito disse que "as investigações ainda estão em andamento e que nem tudo o que vem sendo divulgado corresponde, necessariamente, à realidade dos fatos. Embora não se possa afastar a gravidade das acusações, é prematura qualquer manifestação antecipada sobre o mérito do caso" (leia a nota na íntegra ao fim do texto).