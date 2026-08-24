Emiliane Tamara foi mantida amarrada e dopada por cinco dias em imóvel alugado pelo ex-companheiro, em Águas Lindas (Reprodução/Instagram Emiliane Tamara e Divulgação/Polícia Militar)\nA jovem Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, que foi sequestrada, amordaçada e acorrentada pelo ex-companheiro, Ailton Rodrigues, contou que o suspeito disse, durante o período em que ela ficou em cativeiro, que a vida dela acabaria junto com a dele. Segundo a vítima, o ex ainda afirmou que o cativeiro, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, seria o "novo local" dos dois e que ela não sairia mais de lá.\nEle explicou a situação, que de lá eu não ia sair mais e que lá seria o nosso novo local e que ele não iria abrir mão daquilo. Ele falava que a vida dele acabou e que a minha vida acabava junto com a dele", afirmou em entrevista à TV Anhanguera.