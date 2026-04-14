Meses após o grave acidente que tirou a vida de um delegado e uma estagiária, na GO-330 em julho de 2025, a sobrevivente Ana Caroliny Siqueira Mendes, de 19 anos, segue em tratamento. Entre sessões de fisioterapia e consultas com especialistas, a rotina da jovem, que ficou paraplégica após a colisão, agora também inclui treinamento locomotor com exoesqueleto robótico.\nEm entrevista ao POPULAR, Ana Paula Siqueira, mãe da jovem, afirmou que as esperanças da família estão direcionadas a um novo tratamento.\nEstamos correndo atrás do tratamento com a polilaminina, que representa uma grande esperança para nós, porém, até o momento, o processo ainda encontra dificuldades para aceitação."\nSegundo a mãe de Ana, embora receba auxílio do município com transporte e alimentação, a família encontra dificuldades para realizar tratamentos “indispensáveis”, que não são oferecidos pela rede pública.