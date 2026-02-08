O técnico de telecomunicações Wallas Júnior Dourado dos Santos, de 23 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na manutenção de uma rede de internet em Arapoema, no norte do Tocantins. Ele foi descrito como um jovem alegre, de "coração puro".\nO acidente aconteceu na sexta-feira (6). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas informaram que a vítima trabalhava na instalação de uma rede de internet próximo ao rio Jenipapo, às margens da TO-230.\nNatural de Luziânia (GO), Wallas foi criado em Iaciara, também no estado goiano, onde foi sepultado neste domingo (8). Solteiro e sem filhos, ele era conhecido pela dedicação ao trabalho e pela paixão pelo esporte. Nos momentos de lazer, o futsal era sua prioridade.\n"Ele amava jogar futsal, sempre jogou com a camisa 11", relembrou Werick Geovanny dos Santos Rodrigues, irmão de Wallas.