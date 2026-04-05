Dedicado e apaixonado pela esposa. Essas foram as palavras que Aline Facundo usou para homenagear o primo Pedro Henrique Pereira Costa Silva, de 21 anos, que morreu enquanto trabalhava no frigorífico Masterboi. Ele era casado e tinha realizado o sonho de ser pai há oito meses.\nPedro era nosso grandão, totalmente corajoso, dedicado ao trabalho. Era um filho amado, um primo amado, apaixonado pela esposa e sempre quis ser pai”, contou a prima.\nO acidente aconteceu nesta quinta-feira (2), no frigorífico de Nova Olinda. Testemunhas informaram que Pedro Henrique foi atingido por pallets de madeira, usados para transportar cargas. Ele foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.\nPor meio de nota, o frigorífico Masterboi lamentou a morte do jovem e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A empresa também informou que abriu uma apuração interna e está colaborando com a polícia, além de garantir apoio à família da vítima (veja a nota na íntegra abaixo).