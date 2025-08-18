Gabriel Mendes Ribeiro, de 21 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na região sul de Palmas. O primo Lucas Dias de Oliveira contou que, no momento do impacto, o jovem estava voltando do trabalho, a caminho de casa.\n“Ele estava voltando do serviço quando aconteceu o acidente, era muito caseiro, gostava mais de ficar em casa”, disse o primo.\nO acidente aconteceu na manhã deste sábado (16), no cruzamento da Avenida Tocantins com a Rua Amazonas, no Jardim Aureny I. A Polícia Militar afirmou que Gabriel tentou fazer uma ultrapassagem, quando bateu em outro veículo, perdeu o controle da direção e atingiu o poste de energia.\nCalmo, parceiro e querido, são palavras que o primo usou para homenagear o jovem.\nEle [Gabriel] era muito querido, tranquilo e gostava mais de ficar em casa. Nós morávamos perto um do outro, até trabalhamos juntos, ele topava tudo, era chamar que ia”, contou.