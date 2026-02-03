Engraçada, bonita e feliz são as definições que Júlia Oliveira da Silva usou para lembrar e homenagear a irmã Nycole Kydma Oliveira Silva, de 21 anos. A jovem era estudante de Direito e morreu após quatro dias internada no Hospital Geral de Palmas (HGP), depois de um acidente na BR-153. Ela estava em seu último ano de faculdade.\nUma mulher forte, guerreira e inteligente, que sempre correu atrás do que queria e sempre conquistou, uma pessoa cheia de amor e dedicação. Nycole era uma menina muito feliz, gostava muito de academia e de ir treinar, era uma pessoa querida que tinha muitos amigos. Ela também fazia faculdade de Direito e iria terminar no ano que vem”, disse a irmã.\nO acidente aconteceu em um trecho próximo a um trevo da Vila Agrotins, região sul da capital. Segundo a Polícia Civil, a caminhonete em que Nycole estava capotou na noite do dia 25 de janeiro de 2026.