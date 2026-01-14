José Tadeu Jerônimo da Silva Júnior morreu após um acidente na BR-153, em Tabocão (Gabriel Messias Borges da Silva/ Arquivo Pessoal)\nJosé Tadeu Jerônimo da Silva Júnior, de 26 anos, morreu após um acidente na BR-153, em Tabocão, na região central do estado. Segundo Gabriel Messias Borges da Silva, amigo da vítima, ele estava voltando de uma festa em Guaraí, quando uma picape bateu na traseira de uma carreta. Outras duas pessoas que estavam com José Tadeu ficaram feridas.\nNo dia do acidente, ele estava em Guaraí, que é uma cidade vizinha, curtindo uma festa com mais dois colegas do serviço dele e, quando eles estavam voltando para Tabocão, foi quando a tragédia aconteceu”, contou o amigo.\nO acidente aconteceu a cerca de 20 quilômetros do município, por volta das 4h da madrugada do último sábado (10). As causas da batida não foram confirmadas e estão sendo investigadas pelas autoridades.