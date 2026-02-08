Jovem de 27 anos luta contra o câncer (Kaline Gouveia/Arquivo pessoal)\nA operadora de caixa Kaline Gouveia, de 27 anos, que enfrenta um câncer, tem recorrido à solidariedade e à fé para seguir firme no tratamento. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide crônica, um câncer que afeta diretamente o sangue e a medula óssea.\nEu desabei em lágrimas, porque, com a primeira notícia, fiquei em êxtase. Naquele momento, era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. O medo falou mais alto, o medo de morrer, e o meu coração ficou apertado. E, com aquela notícia, havia muita coisa para digerir; comecei a aclamar o Senhor, desabei em lágrimas e comecei a pedir pela misericórdia do Senhor”, contou Kaline Gouveia ao descobrir o câncer.\nKaline descobriu o diagnóstico no dia 23 de dezembro de 2024, quando começou a sentir fraqueza e ter desmaios constantes. Devido a isso, ela realizou alguns exames, mas sempre descartava anemia profunda, pois os exames sempre mostravam estabilidade.