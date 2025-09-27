O corpo de um homem de 32 anos que estava desaparecido foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, na região sul de Palmas. Segundo a Polícia militar, a vítima tinha marcas de tiro. Um homem de 55 anos foi preso suspeito de envolvimento no crime.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima é Daniel Mascarenhas, de 32 anos. O corpo dele foi encontrado na manhã deste sábado (27) dentro de um carro na quadra 1.305 Sul, em uma área de mata próxima ao Condomínio Mirante do Lago.\nDaniel teria sido visto pela última vez nesta sexta-feira (26), dentro de um carro, segundo os militares informaram à polícia.\nDe acordo com a Polícia Militar, durante as buscas, o suspeito de 55 anos foi localizado em uma agência bancária. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato da defesa.