Clebson Souza Silva, de 27 anos, morreu durante uma partida de futebol em Tabocão, região central do estado. Segundo testemunhas, o jovem passou mal e caiu enquanto estava em campo.
O caso aconteceu na noite de domingo (23) por volta das 19h. Conforme a Prefeitura de Tabocão, o jovem recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, foi levado para uma unidade de saúde no município, mas não resistiu.
A prefeitura lamentou a morte de Clebson, conhecido como "Grande", e afirmou em nota que ele "deixa lembranças de um jovem admirável, dedicado e muito querido por todos. Informações sobre velório e enterro não foram divulgadas.