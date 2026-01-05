Vítima tinha 22 anos e suspeito do crime é o marido (Reprodução/WhatsApp de Ingrid Lorane Negreiros Santos)\nIngrid Lorane Negreiros Santos, de 22 anos, morta a facadas na região sul de Palmas, deixou dois filhos de 2 e 6 anos. A polícia prendeu o marido da vítima, de 36 anos, horas após o feminicídio ocorrido no último sábado (3).\nA Justiça decretou a prisão preventiva de Ires Rodrigues do Nascimento neste domingo (4). O Jornal do Tocantins e o g1 não localizaram a defesa do suspeito até a conclusão desta edição.\nJustiça decreta prisão preventiva de suspeito de assassinar esposa a facadas em Palmas\nMulher é assassinada a facadas dentro de casa no sul da capital; suspeito é preso horas depois\nForagido por homicídio é preso após furtar moto e pilotar embriagado, diz PM\nA polícia encontrou os dois filhos do casal no local do crime. Testemunhas relataram à Polícia Militar o consumo de bebidas alcoólicas pelo marido antes do assassinato.