Mariele Vitória Pires Lemes, que foi morta a facadas durante um encontro em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, tinha um coração puro e era muito divertida, segundo o relato de uma amiga, ao POPULAR. A jovem, de 20 anos, trabalhava em uma joalheria e estava de férias.\nA Mary era uma pessoa trabalhadora, nem saia mais para festa. Uma menina meiga e carinhosa, nunca fez maldade com ninguém. Tinha um coração puro e onde ela passava era luz. A energia de estar perto dela era tão boa, ela era muito divertida, sempre alegre como pessoa. Ela era maravilhosa”, lembrou a amiga, que não quis se identificar.\nO suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante, mas solto após audiência de custódia por estar internado devido aos ferimentos causados durante a luta corporal com a vítima. A Defensoria Pública de Goiás (DPE) representou o investigado na audiência, mas não comentará sobre o caso.