O jovem Guilherme Leite Rodrigues, de 17 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas neste domingo (24), após o carro em que estavam cair em um canal de água na BR-242, em Formoso do Araguaia, região sul do estado.\nConforme a PRF, o acidente foi registrado por volta das 6h da manhã, quando o condutor do veículo tentou desviar de um animal, perdeu o controle da direção e caiu no canal. A suspeita da polícia é de que Guilherme Leite tenha morrido afogado.\nComo os nomes dos feridos não foram divulgados, não foi possível verificar o estado de saúde deles.\nMP pede que Justiça obrigue Figueirópolis a corrigir falhas em unidade de saúde\nTorta de frango com guariroba: Sabores do Campo ensina receita tradicional do Cerrado\nDe acordo com a SSP, o corpo do jovem foi recolhido por uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Gurupi e levado para a sede do órgão, onde passou por exames de necropsia e, em seguida, foi liberado aos familiares para a realização do velório.