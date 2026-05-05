Tayná Barbosa Nunes, de 20 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (5) após um acidente na BR-153, no trecho entre Gurupi e Cariri do Tocantins, na região sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu a queda da vítima da motocicleta que conduzia, seguida de um atropelamento.
O acidente foi registrado no km 677, por volta das 00h21. A condutora não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo foi recolhido pelo Núcleo de Medicina Legal de Gurupi, onde passará por exames necroscópicos antes de ser liberado à família.