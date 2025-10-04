Um motociclista de 44 anos morreu na madrugada deste sábado (4) após se envolver em uma colisão com um caminhão na TO-222, em Araguaína, região norte do Tocantins. A vítima foi identificada como Aurélio Sousa Araújo, conforme a Secretaria da Segurança Pública.\nO acidente aconteceu no km 117 da rodovia. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que os dois veículos seguiam em sentidos opostos quando a motocicleta começou a fazer movimentos em zigue-zague na pista. O caminhão acabou colidindo de frente com a moto.\nAtaque a tiros em ponte deixa jovem morto e adolescente ferida\nMulher se esconde em recepção após ser agredida em quarto de hotel na capital\nInfluenciadora é presa em Porto Nacional por promover jogos ilegais e ocultar patrimônio\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do motociclista no local. O motorista do caminhão, de 46 anos, passou por teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi levado para a delegacia de plantão e apresentado à autoridade policial.