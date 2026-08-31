O jovem Adelino Gabriel Lopes de Albuquerque, de 25 anos, morreu após a motocicleta que pilotava bater com uma carreta na rodovia TO-040, nesta segunda-feira (31). O acidente aconteceu no trecho próximo a Taguatinga, na divisa entre Tocantins e Bahia.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil não divulgou se o motorista da carreta permaneceu no local para prestar socorro à vítima.\nDirigente religioso deve responder por 19 crimes após denúncias de violência e ameaças em Palmas\nSuspeito e homem morto a tiros já tinham histórico de desentendimentos, diz polícia\nPassageiro morre e fica preso às ferragens após acidente envolvendo caminhonete e caminhão\nO JTo procurou a Polícia Militar, mas, até a última atualização, não havia obtido retorno.