O jovem Gadiel Pinto Macedo, de 19 anos, morreu em um acidente de moto no centro de Palmas, na manhã desta segunda-feira (23). O corpo da vítima estava no canteiro central da Avenida NS-2, próxima ao Parque dos Povos Indígenas, no centro da capital.\nDe acordo com relatos de testemunhas aos militares e imagens que circulam entre moradores, o jovem teria sofrido a queda da motocicleta em um trecho da via que estava movimentada. Equipes de resgate foram acionadas, mas constataram a morte do jovem ainda no local.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Jovem morre após acidente em avenida de Palmas\nPoliciais militares foram chamados para isolar a área e iniciar a apuração das circunstâncias do acidente. Até o momento, a polícia não divulgou se havia outros veículos envolvidos, nem se houve batida com outro automóvel ou obstrução no trânsito que pudesse ter contribuído para a queda. Não há informações oficiais sobre a possibilidade de excesso de velocidade ou falha mecânica como fatores determinantes. A perícia deve esclarecer detalhes técnicos para o inquérito policial.