Vítima foi identificada como Lourrany Carvalho Moraes (Lourrany Carvalho Moraes/ Redes Sociais/ Reprodução)\nUma jovem de 22 anos morreu após perder o controle da moto que conduzia e bater em uma barreira de proteção da BR-242, em Formoso do Araguaia, no sul do estado. Conforme a Polícia Militar, outra jovem que estava na garupa do veículo teve ferimentos leves e foi levada ao hospital.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Jovem morre após perder controle de moto e bater em barreira de proteção na BR-242\nO acidente aconteceu na madrugada deste sábado (27), por volta das 3h30, próximo ao setor Aliança. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a jovem que morreu é Lourrany Carvalho Moraes.\nA PM informou que foi chamada ao hospital da cidade após um acidente de trânsito. A passageira da moto, uma jovem de 20 anos, disse aos militares que estava com Lourrany em uma distribuidora de bebidas, quando decidiram ir a outro estabelecimento.