Um jovem, identificado como Laemesson Aparecido Pereira Nascimento, de 23 anos, morreu após sofrer um mal súbito e cair de um elevador de armazém em Silvânia, no sudeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, conforme relatos de testemunhas, ele havia reclamado de falta de ar mais cedo.
O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (3). De acordo com a corporação, ele foi encontrado dentro de um veículo, já sem vida.
Após passar mal, ele caiu de uma altura aproximada de um metro, segundo depoimento dado aos militares, que fizeram o acompanhando do veículo em que ele estava.
A reportagem também entrou em contato com as polícias Científica e Civil para apurar as diligências e possíveis investigações do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.