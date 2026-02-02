-Tiroteio deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas (1.3369103)\nUm jovem de 22 anos morreu após ser baleado no peito durante tiroteio na Copa do Craque, em Gurupi, região sul do estado. Segundo a Polícia Civil, outras quatro pessoas também ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Os suspeitos são um adolescente de 15 anos e um homem de 25 anos. Os dois foram presos.\nO caso foi registrado no fim da tarde deste domingo (1º), no setor Nova Fronteira. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a vítima é Allyson Pinheiro de Sousa. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas.\nConforme a SSP, durante o evento esportivo o homem tentou atirar contra o adolescente quando a arma de fogo falhou. Mas o jovem sacou outra arma e efetuou vários disparos em direção ao suspeito, mas acabou baleando cinco pessoas que estavam próximas.