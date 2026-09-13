Uma jovem de 20 anos morreu em decorrência de ferimentos que sofreu durante atropelamento em uma moto, em Anápolis, região central de Goiás. Larissa Eduarda da Silva Brito, que passou por uma cirurgia após o acidente, ficou internada por 15 dias no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Durante o período no hospital, ela permaneceu em coma induzido. Ela morreu no sábado (12), segundo a família.\nO acidente ocorreu no dia 28 de agosto e Larissa estava na garupa da motocicleta que era conduzida pelo namorado quando um veículo conduzido por uma mulher não teria respeitado o sinal de parada e atropelado o casal. O namorado sofreu ferimentos no pé e está em processo de recuperação em casa, segundo Juciane Silva, tia de Larissa.\nEm entrevista ao g1, Juciane contou que foi uma amiga de Larissa quem avisou a família sobre o acidente e que, após o acidente, não falaram mais com a sobrinha.