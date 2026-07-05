A jovem Solange Sousa Aguiar, de 17 anos, morreu após a caminhonete em que estava cair de uma ponte na zona rural de Bernardo Sayão, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, o veículo era ocupado por seis pessoas que seguiam para uma praia da região.\nSegundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu após o motorista da caminhonete ser surpreendido por outro veículo e, ao tentar evitar a batida, acabou desviando e caiu da ponte. Três dos seis ocupantes foram levados para atendimento em um hospital em Arapoema.\nSolange Sousa Aguiar não resistiu aos ferimentos e morreu. Os nomes das outras duas pessoas não foram informados, por isso não foi possível saber o estado de saúde delas.\nPreso por corrupção, ex-prefeito de Goiatins consegue voltar ao regime semiaberto\nVice na chapa de Eduardo Paes e aliado são alvos de operação da PF