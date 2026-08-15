Alex Barbosa, de 19 anos, morreu após bater a motocicleta que pilotava contra uma árvore nesta sexta-feira (14), no Setor Nova Fronteira, em Gurupi, na região sul do estado. A identidade da vítima foi informada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nConforme a Polícia Militar, testemunhas contaram que o jovem perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore em um canteiro central. Alex foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta sexta-feira.\nCriança de 3 anos morta em Palmas: Polícia investiga se crime teve relação com violência vicária\nMorte de criança de 3 anos em Palmas: defesa da mãe aponta crime de violência vicária\nCaso Gustavo: Entenda quais os próximos passos da investigação