Acidente ocorreu no sábado (11), quando Caio seguia pela rodovia e foi surpreendido pelo animal na pista (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm jovem de 20 anos morreu após bater a moto que pilotava contra um boi na BR-060, no quilômetro 206, em Guapó, na região central de Goiás. O acidente ocorreu no sábado (11), quando Caio Gonçalves Martins seguia pela rodovia e foi surpreendido pelo animal na pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nSegundo reportagem da TV Anhanguera, Caio trafegava no sentido Cezarina–Guapó quando, por volta das 23h, atingiu o boi, que teria escapado de um rodeio realizado próximo ao local do acidente. Nas imagens exibidas pela reportagem, a motocicleta aparece destruída ao lado do jovem e do animal sobre a pista.\nEm nota enviada ao g1, a Cia de Rodeio Brutos da Arena, responsável pelo evento do qual o animal teria fugido, informou que está adotando todas as medidas necessárias para o devido esclarecimento dos fatos, com responsabilidade e transparência.