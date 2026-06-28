Uma jovem de 19 anos morreu após uma colisão entre embarcações no Rio Araguaia, em Araguanã, no norte do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente envolveu uma moto aquática e um barco.\nA vítima é Ana Luisa Lemes Lopes. Ela era moradora de Muricilândia e o município lamentou a morte. "Neste momento de profunda dor, a administração municipal se une em oração e solidariedade à família e aos amigos", disse em nota de pesar.\nConforme a PM, o acidente foi registrado na noite deste sábado (27). Ana chegou a ser socorrida por pessoas que estavam no local, mas a morte foi constatada ainda na margem do rio.\nTestemunhas relataram à polícia que o condutor da moto aquática, de 47 anos, fugiu logo após a batida em direção a um estacionamento próximo. Após buscas, a equipe conseguiu localizar o suspeito. Segundo a PM, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e tinha uma lesão no rosto, que teria sido causada pelo impacto da batida.