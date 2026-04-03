Pedro Henrique Pereira Costa Silva, de 21 anos, morreu após ser atingido por estruturas de madeira enquanto trabalhava no frigorífico Masterboi, em Nova Olinda, região norte. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.\nO acidente aconteceu nesta quinta-feira (2). Testemunhas informaram aos militares que ele foi atingido por pallets de madeira.\nPor meio de nota, o frigorífico Masterboi lamentou a morte do jovem e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A empresa também informou que abriu uma apuração interna e está colaborando com a polícia, além de garantir apoio à família da vítima (veja a nota na íntegra abaixo).\nO Colégio Estadual Dr. Hélio Souza Bueno, onde Pedro Henrique estudou, também manifestou pesar. Em nota, a instituição o descreveu como um jovem exemplar e atencioso durante o período em que frequentou a escola.