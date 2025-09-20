Um jovem de 22 anos morreu afogado na tarde deste sábado (20), após fazer um mergulho no Ribeirão Taquaruçu Grande, região sul de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava com amigos e familiares, quando resolveu entrar na água. A vítima foi identificada como Iago Vieira Silva, de 22 anos.\nIago Vieira Silva estava ingerindo bebida alcoólica, quando entrou na água para um mergulho e não foi mais visto. A equipe dos Bombeiros informou que foi acionada por volta das 16h20 e encontrou um ambiente profundo, com água turva, o que dificultou a visualização.\nAcidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-153\nHomens mortos após serem arremessados de carro em capotamento na BR-153 são identificados\nO corpo do jovem foi encontrado por volta das 17h30, após a operação de mergulho.\nA Polícia Militar e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O corpo será liberado aos familiares após passar por exames necroscópicos.