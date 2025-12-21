Um jovem de 25 anos morreu após se afogar no Lago de Palmas, na altura da Praia do Caju, região sul da capital. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (17), e a vítima, identificada como Cleyton da Silva Araújo, teria caído de uma moto aquática.\nDe acordo com os Bombeiros, as equipes foram chamadas por volta das 17h para atender à ocorrência. Conforme apurado no local, Cleyton estava passeando quando foi jogado na água pelo equipamento. Ele submergiu e não foi mais visto.\nBombeiros encerram atuação no local de barragem rompida e prefeitura avalia impactos à população\nChuva forte mobiliza repórter em socorro a motociclista e bombeiros em resgate de pessoas\nMergulhadores fizeram buscas na água por cerca de 15 minutos e o corpo de Cleyton foi localizado a cerca de 10 metros de uma grade de proteção da praia, a cinco metros de profundidade.