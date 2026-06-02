O tubarão que mordeu uma jovem de 19 anos na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, no Recife, não é da mesma espécie que o animal que mordeu um menino de 11 anos no dia anterior na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.\nEspécie envolvida no ataque de ontem é um tubarão-tigre de cerca de três metros. A informação é do Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões), que analisou as lesões na perna da jovem mordida.\nJá o ataque do domingo, foi causado por um tubarão cabeça-chata de cerca de 2,5 metros, segundo a análise do mesmo órgão. Tanto a criança quanto a jovem passaram por cirurgia no Hospital da Restauração, no centro do Recife, e estão internados em estado grave.\nOs dois pontos de ataque ficam a cerca de 10 km de distância, ambos em praias urbanas do Grande Recife. Na área, há placas de sinalização desaconselhando o banho de mar por risco à vida.