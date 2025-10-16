Ronald Lima da Silva, de 22 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica após encostar em uma cerca de arame que estava energizada. O acidente aconteceu em Luzimangues, distrito de Porto Nacional.\nConforme a Polícia Militar, a vítima estava em uma chácara, localizada na região da Cabeceira Redonda, quando aconteceu o acidente na tarde de quarta-feira (15).\nUm colega de trabalho da vítima relatou que Ronald entrou no lago após o almoço. Ao sair da água, ele tocou na cerca e recebeu a descarga elétrica. Segundo os militares, a suspeita é de que um fio de energia tenha caído sobre a cerca durante uma chuva registrada no dia anterior.\nBombeiros retomam buscas por homem desaparecido após barco afundar no Lago de Palmas\nEmpresas de fachada são alvo de investigação da PF por desvio de fundo eleitoral