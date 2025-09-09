Harenaki Javaé estava no início de uma gravidez quando foi assassinada, conforme apurado pela TV Anhanguera. A jovem de 18 anos, que tinha problemas mentais, teve o corpo cortado e parcialmente carbonizado. Ela foi encontrada na zona rural de Formoso do Araguaia, região sudoeste estado.\nO crime aconteceu nas proximidades da Aldeia Canuanã, onde acontecia um festejo. A Polícia Militar localizou a vítima após ser chamada por uma enfermeira no domingo (7). De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Harenaki Javaé era moradora da Aldeia São João. As duas aldeias ficam dentro da Ilha do Bananal.\nNa segunda-feira (8), um suspeito foi preso e liberado em seguida por falta de provas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi questionada, mas não respondeu sobre a prisão. Em nota, afirmou apenas que o caso está em sigilo e que não serão divulgados detalhes da investigação.