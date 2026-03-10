Um jovem de 23 anos morreu no hospital após ser ferido por golpes de arma branca em Porto Nacional, no norte do Tocantins. A vítima, identificada como Ismael Queiroz Pedroza, foi encontrada caída no chão por equipes da Polícia Militar.\nA ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (9), em uma casa localizada no bairro Vila Nova. Conforme os militares, ele tinha lesões graves e recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ismael Queiroz foi levado ao Hospital Regional do município, mas morreu.\nOperação prende seis suspeitos de envolvimento no assassinato de produtor de abacaxi em Miracema\nFacção investigada por mortes em Palmas vira alvo de operação da Polícia Civil\nA Secretaria da Segurança Pública informou que a investigação do caso ficará sob responsabilidade da 7ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) da cidade.