Um jovem de 27 anos é suspeito de matar a esposa e deixar o corpo dela ao lado do berço de uma bebê, no Setor Santa Lúcia, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, ele havia dito que a casa tinha sido invadida por três homens para matá-lo e a mulher tentou o defender.\nO suspeito foi preso em flagrante após ser questionado pelos policiais e ter confessado o crime, na segunda-feira (2). O nome do jovem não foi divulgado, por isso não foi possível localizar a sua defesa.\nDe acordo com a polícia, ao entrarem na casa para verificar a situação e prestar socorro, os militares encontraram a vítima de 25 anos caída no chão, ensanguentada e com diversas lesões no rosto. A morte da mulher foi confirmada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).