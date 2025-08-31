Um jovem de 21 anos está preso suspeito de matar Douglas Lopes Borges, de 35 anos, no Jardim Aureny IV, em Palmas. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu após uma discussão em uma distribuidora de bebidas. Outras duas pessoas foram baleadas e levadas para o hospital.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nO caso aconteu na noite de sábado (30). Um homem de 58 anos, que não tinha relação com a discussão, acabou atingido por um tiro. A polícia também informou que um jovem de 23 anos foi baleado próximo ao estabelecimento. Ele teria tentado fugir no início da discussão, mas foi perseguido pelo suspeito. Os dois feridos foram levados para o hospital.\nIdoso é condenado a mais de 14 anos por tentar matar a ex-namorada e fingir acidente\nFamília prepara enterro de idosa indígena e recebe corpo em caixão repleto de lixo: 'Falta de respeito', diz genro