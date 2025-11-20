Um jovem de 19 anos acabou preso preventivamente nesta quarta-feira (19), em Filadélfia, no norte do estado, suspeito de um crime inusitado: furtar uma motocicleta de dentro do pátio da delegacia da cidade. A ação, sob o comando do delegado Charles Arruda, da 34ª Delegacia de Polícia, contou com o apoio da Polícia Militar.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Justiça pede prisão de jovem suspeito de furtar moto em pátio de delegacia em Filadélfia\nComo a polícia não divulgou o nome do suspeito, apenas as iniciais, por isso o JTo não conseguiu localizar a defesa para solicitar um posicionamento até a publicação desta matéria.\nSegundo a investigação, o suspeito, de iniciais H.D.C., invadiu o pátio da unidade policial durante a noite e subtraiu o veículo, que estava apreendido no local. Após o crime, a Polícia Civil instaurou um inquérito, identificou o autor e solicitou à Justiça a prisão preventiva, que o Poder Judiciário concedeu.