Um homem de 20 anos foi preso por estupro de vulnerável, tráfico de drogas e posse irregular de munição, em Pedro Afonso. A prisão aconteceu após a mãe de uma adolescente de 13 anos denunciar que a filha estaria morando com o suspeito.\nSegundo a Polícia Civil, o homem já era investigado há cerca de seis meses por suspeita de tráfico de drogas. O nome dele não foi divulgado e o g1 não conseguiu contato com a defesa.\nA mãe da adolescente procurou a delegacia para denunciar o desaparecimento da filha na segunda-feira (15), informando que ela provavelmente estaria morando com o suspeito. "A genitora era contra o relacionamento e esta foi a segunda vez que ela foi à delegacia informar que a filha não retornara à escola para ir residir com o traficante”, contou o delegado Nivaldo Antunes Siqueira.