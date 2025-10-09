Um jovem foi morto pela Polícia Militar (PM) durante o cumprimento de um mandado de prisão em Porto Nacional. O caso foi registrado nesta quinta-feira (9), no Jardim Nacional. Segundo a PM, a vítima de 24 anos partiu para cima dos policiais com uma faca e foi atingido por tiros. O suspeito morreu ainda no local.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que um dos tiros disparados pelos policiais atingiram o tórax do jovem. Para a PM, a intervenção ocorreu em legítima defesa.\nDe acordo com a PM, o homem tinha passagens por diversos crimes, como tráfico de drogas, roubo, furto qualificado, lesão corporal e resistência.\nAcidente na TO-425 mata estudante de medicina e filha do prefeito de Goiatins\nFalta de sinalização em obra causou acidente de carro que caiu de ponte, diz polícia\nJovem que atropelou motociclista diz que foi perseguido