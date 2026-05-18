Jhonatam Cluiverte Lemes Souza, de 27 anos foi morto a tiros dentro de um carro em Lajeado, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, outro homem, de 32 anos, também foi baleado e socorrido em estado grave.\nO caso foi registrado na noite deste domingo (17), nas proximidades do ponto turístico Balneário Ilha Verde. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), no momento do crime dois homens trafegavam em carro quando foram surpreendidos por suspeitos em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos contra o veículo.\nConforme a PM, os militares foram acionados após denúncias de disparos de arma de fogo. Durante as buscas iniciais, nenhuma evidência foi encontrada no local informado.\nHomem morre após perder controle de moto e sair da pista na TO-222, diz PM\nCliente sai de loja para acalmar bebê e ajuda a interromper assalto com reféns em Araguaína