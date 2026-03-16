Um jovem foi morto a tiros durante uma cavalgada na zona rural de Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi identificada como Diogo Teles Fernandes, de 27 anos. O caso aconteceu na madrugada de domingo (15).\nA Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento e a preservação da área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.\nAo g1, uma familiar de Diogo contou que ele estava na festa quando foi chamado para auxiliar na troca de um pneu furado. “Foi neste momento em que ele foi vítima de uma emboscada e alvejado por disparos de arma de fogo”, relatou.\nDe acordo com a família, o jovem foi atingido por 17 disparos. No momento do crime, Diogo estava trajado com camisa de botão, cinto de fivela, calça e botas.